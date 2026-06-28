Guy Marius Sagna attaque l'opposition et défend la révision constitutionnelle

Le député Guy Marius Sagna a vivement défendu le projet de révision constitutionnelle en s'en prenant aux opposants du texte. Dans une déclaration sur Facebook, le parlementaire a affirmé que « pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal un groupe de femmes et d'hommes rejette des textes sans dire en quoi ces textes ne sont pas bons pour les citoyens sénégalais ». Selon lui, cette résistance face aux réformes introduites démontre que la majorité est « sur le bon chemin ».



Le député de la mouvance présidentielle classe les contestataires en trois sous-groupes distincts aux intérêts purement partisans. Il cible d'abord « des pro LGBTQ qui manquent de courage », puis « ceux qui ont été sanctionnés par le peuple sénégalais à deux reprises et qui veulent le maintien du statu quo ». Enfin, Guy Marius Sagna dénonce l'attitude de « dissidents » qui s'opposent aux mesures de transparence, affirmant qu'ils « ne veulent plus par exemple que le président de la république fasse une déclaration de patrimoine et qui ne veulent pas entendre d'encadrement des fonds politiques ».