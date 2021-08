Haïti : Le bilan, toujours provisoire, du séisme s’alourdit à 1.297 morts

Depuis samedi, Haïti vit l’horreur. Le bilan macabre du séisme de magnitude 7.2continue de grimper et il n’est malheureusement que provisoire. Les derniers chiffres donnés dimanche par les services de protection civile du pays font état de 1.297 morts et plus de 5.700 blessés.



En plus des personnes portées disparues, « beaucoup d’autres sont sous les décombres », souligne la Protection civile, qui précise que près de 3.200 blessés ont été accueillis dans les différents hôpitaux. La catastrophe laisse des milliers de personnes sans abri alors que des répliques du tremblement de terre se font encore sentir.



avec AFP