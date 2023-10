Haïti: arrestation de Joseph Félix Badio, suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse

La nouvelle est confirmée par le porte-parole de la police nationale, Garry Desrosiers. Activement recherché par la police, Joseph Félix Badio a été appréhendé à Pétion-Ville, banlieue de Port-au-Prince, rapporte notre correspondante à Port-au-Prince, Marie André Bélange. Le suspect, qui aurait donné l’ordre d’ exécuter Jovenel Moïse , était chargé de coordonner l’assassinat du président haïtien, selon des rapports.Ancien cadre de l’Unité de lutte contre la corruption, Joseph Félix Badio avait prêté ses services également à d’autres institutions étatiques. Il est considéré comme un ami du Premier ministre haïtien actuel, Ariel Henry , avec qui il a eu des échanges téléphoniques la nuit du meurtre, toujours selon des rapports.Plusieurs suspects ont été arrêtés dans le cadre de ce dossier. Certains sont détenus aux États-Unis. Il s’agit de l’ancien sénateur John Joël Joseph , qui a plaidé coupable devant un tribunal à Miami, et l’homme d’affaires haïtien Rodolph Jaar , condamné à perpétuité. Joseph Félix Badio est arrêté deux ans après l’assassinat du président Jovenel Moïse. Autre détenu clé, German Rivera, un ex-militaire colombien qui a plaidé coupable, début septembre, devant un tribunal fédéral de Floride, de « complot » et de « soutien au complot ». La justice américaine l'accuse d'avoir aidé un groupe de mercenaires à assassiner Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 à son domicile. Sa peine sera annoncée le 27 octobre et il risque la prison à vie.