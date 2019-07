Hajj 2019 à l’aéroport Dakar Blaise Diagne : Synergie d’actions pour une bonne organisation…

La Délégation générale au pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam a effectué une visite ce mercredi à l’aéroport pour rencontrer toutes les entités intervenant dans le processus d’organisation du pèlerinage au niveau de la plateforme. Une initiative de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport pour prendre les choses en main très tôt et réussir l’édition 2019 du Hajj, la deuxième au niveau de Diass.



La rencontre du jour a été précédée d’une visite de l’aérogare des pèlerins qui est construite sur une superficie de 2270 m2, elle est totalement autonome et propose aux fidèles un traitement adapté. Sur place, le circuit du pèlerin a été expliqué à la Délégation de même que les emplacements des différents services offerts aux pèlerins. Il en est de même des actions des forces de l’ordre (Police, Douane, Gendarmerie) qui entendent s’impliquer davantage dans la facilitation, l’orientation et la sensibilisation.