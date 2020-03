Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison pour viol

L'ex producteur de cinéma Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle.



Weinstein a été reconnu coupable lors d'un procès à New York le mois dernier, mettant fin à une chute amorcée depuis 2017 de l'une des figures les plus puissantes d'Hollywood.



L'homme de 67 ans a comparu au tribunal mercredi en fauteuil roulant.

Les avocats de Weinstein ont fait appel à la clémence, insistant sur le fait que même la peine minimale de cinq ans pouvait être une "condamnation à vie" pour lui.



Mais les procureurs ont soutenu que Weinstein devrait recevoir la peine maximale possible étant donné sa "vie d'abus" envers les femmes et son "manque de remords" pour ses actions.



Weinstein s'est adressé au tribunal pour la première fois mercredi, affirmant qu'il avait "de profonds remords" mais se décrivait comme "totalement désorienté" par ce qui s'était passé, dans des commentaires considérés comme critiques à l'égard du mouvement #MeToo.



Des dizaines de femmes avaient porté plainte pour inconduite sexuelle, y compris pour viol, contre Weinstein depuis octobre 2017.



Il a toujours nié les faits et ces accusations ont été les premières à faire l'objet d'un procès.