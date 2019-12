Hausse du prix l’électricité : Macky en colère contre Makhtar Cissé

Le président de la République, Macky Sall, n’apprécie guère le silence des responsables du secteur de l’Énergie face au tollé qu’a suscité l’annonce de l’augmentation du prix de l’électricité. Une situation qui a mis le chef de l’Etat dans une colère noire mercredi, lors du Conseil des ministres, si l’on en croit à L’Observateur.



Des membres du cabinet du chef de l’Etat qui se sont confiés au journal sont d’avis que si la hausse était bien expliquée, les populations auraient compris et la mesure allait passer sans heurts.



« Le Chef de l’état s’est levé contre le silence du ministre des Énergies et du Directeur général de la Senelec qui, selon lui, devaient porter la communication. Même si Papa Mademba Bitèye a produit un document détaillé qui explique les enjeux, le chef de l’état trouve inacceptable le fait qu’il n’est pas allé au front pour la partager avec les populations », rapporte un proche collaborateur du chef de l’Etat.



Poursuivant, la source ajoute que ce qui a plus heurté le Président Sall, c’est que « Mouhamadou Makhtar Cissé s’était bien mis en valeur à travers des sorties bien réglées, lors de l’embellie dans le secteur de l’énergie. Et ce même schéma devait être maintenu pour éviter les incompréhensions nées de la levée de la subvention.



L’occasion faisant le larron, les activistes, les membres de la société civile ont profité de ce silence pour ancrer la hausse du prix de l’électricité dans la compréhension populaire ».