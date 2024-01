Historique Sénégal vs Côte d’Ivoire en CAN : les retrouvailles, 38 ans après Caire 1986

Le Sénégal affronte la Côte d’Ivoire ce lundi 29 janvier 2024, pour la troisième fois en phase finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN). La dernière en date remonte au 13 mars 1986 lors de la CAN jouée en Egypte soit presque 38 ans.



C'est au Cairo International stadium que s'était déroulé le match remporté par la bande à Abdoulaye Traoré, alias Ben Badi. L'ancien attaquant de l'ASEC Mimosas, Metz et Toulon avait trompé à la 71ème mn la vigilance du gardien Cheikh Ahmed Tidiane Seck, actuellement vice- président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



« Lions » et « Eléphants » s’étaient affrontés pour la première fois dans cette compétition le 21 novembre 1965 à Tunis, à l’occasion du match de classement (troisième place). Selon le quotidien sportif « Stades », les Ivoiriens avaient remporté la confrontation sur la plus petite des marges (1-0).



Le huitième de finale entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire est prévu ce lundi (20h00 GMT), au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.