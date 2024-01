Historique des confrontations : le Cameroun, pire adversaire des « Lions » en CAN

Pour la première fois, le Sénégal et le Cameroun s’affronte en phase de poules d’une Coupe d’Afrique des Nations. Toutefois, ils se sont déjà 20 fois, toutes compétitions confondues.



En 63 ans, le Sénégal et le Cameroun se sont croisés 20 fois. Ce, depuis le 1er match international des « Lions », le 5 novembre 1961, contre la Gambie (5-3).



Avant de se retrouver cet après-midi à Yamoussoukro (17h00), un petit avantage pour le Sénégal qui a remporté 8 victoires contre 7 défaites et 5 matchs nuls. Soit 21 buts marqués et 13 concédés.



Toutefois, ce sera la 5ème fois de l'histoire que les équipes se rencontrent pour un match en Coupe d'Afrique des Nations, la première en phase de poule. La première opposition entre les deux sélections en CAN remonte à 1990, en Algérie, où le Sénégal avait gagné sur le score de 2-0, grâce à Mamadou Marième Diallo (45') et Moussa Ndao (55'), rapporte le quotidien sportif Stades.



Sénégal devant avec 8 victoires et 21 buts marqués

Mais le Cameroun a remporté ses trois dernières rencontres (1992, 2002 et 2017), dont deux aux tirs avec le Sénégal en CAN. Comme quoi, le Cameroun est le pire adversaire du Sénégal en CAN.

Si le Cameroun mène la danse devant le Sénégal en CAN, les « Lions » du pays de la Téranga sont meilleurs sur les matchs amicaux, les tournois et autres qualifications pour les JO.



La dernière en date, la victoire en amical (1-0) joué en France, au mois d'octobre dernier, sur un penalty de Sadio Mané.



À noter que la première rencontre entre les deux nations a eu lieu le 27 décembre 1961, avec une large victoire du Sénégal (4-0) Ama Diaw (triplé) et El hadj Malick Sy dit Souris étaient les deux buteurs.