Hollywood rend un ultime hommage à la légende Chuck Norris

Les plus grandes figures du cinéma mondial se sont rassemblées pour saluer la mémoire de Chuck Norris, l'icône incontestée des films d'action. Ce dernier hommage, marqué par la présence de nombreuses célébrités et anciens partenaires de scène, a permis de célébrer la carrière exceptionnelle d'un acteur devenu un phénomène culturel planétaire.



Spécialiste des arts martiaux et figure centrale du cinéma de divertissement des années 1980, Chuck Norris a marqué des générations de spectateurs à travers ses rôles de protecteur et de justicier. De ses débuts face à Bruce Lee jusqu'à son succès télévisé mondial, il laisse derrière lui un héritage cinématographique colossal et une image de force qui a traversé les décennies.



La cérémonie a été l'occasion pour ses pairs de témoigner de l'impact de son travail sur l'industrie du film d'action. Entre émotion et reconnaissance, le monde d'Hollywood a ainsi fait ses adieux à celui qui restera comme l'un des visages les plus emblématiques de sa génération.

