Homme égorgé à la SOGAS : les révélations de l’épouse du présumé meurtrier

Abdou Mb., le dépeceur qui a égorgé son collègue Abdou Diaw à la Sogas lundi dernier, a été déféré hier vendredi au parquet du tribunal de Pikine - Guédiawaye pour meurtre. Auparavant, signale L’Observateur, le prévenu a été confronté à son épouse qu’il accuse d’entretenir une relation extra conjugale avec son défunt collègue.



Cette dernière, maman de jumeaux, a battu en brèche cette version, lors de leur confrontation. Selon le journal, elle a confié aux enquêteurs avoir quitté le domicile conjugal pour fuir « les travaux ménagers exténuants et un époux agressif, violent et colérique. » C’est ainsi qu’elle a choisi de rejoindre sa famille où « ses parents lui conseillent de rester » le temps qu’ils tentent une médiation.



Mais, la situation est loin de s’arranger car Abdou Mb. continue de harceler son épouse au téléphone, l’accusant de le cocufier. « Je t’ai vue dans une auberge à Mbao. Tu étais avec Abdou Diaw », lui a-t-il asséné. L’époux persiste et signe dans ses accusations malgré les dénégations de son épouse, poursuit la source. Qui révèle que la dame s’en ouvre à sa sœur présente à ses côtés. Celle-ci appelle Abdou Mb. qui menace : « Dès que l’occasion se présente, je vais la tuer. »



Par mesure de précaution, la famille de l’épouse décide de l’éloigner et la conduit chez son oncle à Keur Massar Mtoa.



D’après l’enquête, le témoignage du gérant de l’auberge a été déterminant dans cette affaire. Le journal a aussi révélé que le couple a été conduit à l’auberge mentionnée par Abdou. Mb. après l’arrestation de ce dernier. Le gérant a déclaré que « tout était faux ». Les enquêteurs ont aussi visionné les caméras de surveillance et consulté le registre où sont inscrits les clients. Ils n’ont trouvé aucune trace de la dame.