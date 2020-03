Horreur dans une clinique de la Médina: Un médecin chinois qui droguait et paralysait ses patients mis aux arrêts par la SR

Lorsqu’elle entrait dans la « clinique médicale » de Yigeng Song et de son épouse Liu Zu, sise à la Rue 17 Angle 28 de la Médina, leur compatriote chinoise ne savait pas que sa vie allait être basculée de cette manière. Fatiguée de ses douleurs, au niveau du dos, elle a été démarchée et renvoyée auprès de « ses experts » pour une séance de d’acupuncture qui consiste à simuler les muscles grâce à des aiguilles. Mais celle-ci lui a été fatale.



Selon Libération qui ébruite cette affaire, Yigeng Song droguait ses patients pour calmer leurs douleurs. Résultat des courses, L. X . Y est devenue au fil des jours, une loque humaine. Pis, elle a été déclarée paralysée à vie. Et d’autres patients ont eu des lésions au niveau des nerfs.



La Section de Recherches a mis fin à cet horreur. Le docteur chinois est arrêté pour exercice illégal de la médecine, blanchiment de capitaux et détention de drogue. Le «toubib» chinois dirigeait les opérations en même temps que sa femme Liu Zu. Cette dernière est sous le coup d’un mandat d’arrêt international.