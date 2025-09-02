Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Hôtel Radisson de Diamniadio : les travailleurs dénoncent l’interdiction d’accès à 19 d’entre -eux



Hôtel Radisson de Diamniadio : les travailleurs dénoncent l’interdiction d’accès à 19 d’entre -eux
Les travailleurs de l’hôtel Radisson Blue de Diamniadio ont fait face à la presse ce mardi 2 septembre pour dénoncer l’attitude de la Direction envers leurs camarades. Selon le porte-parole du jour, dix-neuf (19) de leurs camarades sous contrat à durée indéterminée (CDI) ont été licenciés et interdits d’accès à l’hôtel.

« Le 25 aout dernier, la Direction a notifié par la voie de lettres un départ négocié à dix-neuf (19) personnes sous contrat à durée indéterminée. Le lendemain, ces 19 employés ont saisi un huissier de justice qui était venu constater que leur refus de discuter », a-t-il affirmé.

Selon lui, les employés ont déclaré qu'ils devaient d'abord consulter leur avocat, soulignant qu'il s'agissait d'un droit fondamental de tout citoyen. « Parce que même si une personne a commis un meurtre, elle a le droit de garder le silence jusqu'à ce que son avocat l'assiste. Et je crois que c'est un droit pour le citoyen. Et on doit respecter ce droit », a-t-il lancé.

Par ailleurs, il a fait savoir que « sous l'instruction du Premier ministre Ousmane Sonko, le vendredi dernier, le directeur de la société Sogip Dame Mbodji nous convoqué la direction et nous autour d'une table de négociation ».

A noter que c’est dans cet hôtel que l’équipe  nationale est actuellement en regroupement pour leur préparation.
 



Mardi 2 Septembre 2025 - 14:54


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter