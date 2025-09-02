Hôtel Radisson de Diamniadio : les travailleurs dénoncent l’interdiction d’accès à 19 d’entre -eux

Les travailleurs de l’hôtel Radisson Blue de Diamniadio ont fait face à la presse ce mardi 2 septembre pour dénoncer l’attitude de la Direction envers leurs camarades. Selon le porte-parole du jour, dix-neuf (19) de leurs camarades sous contrat à durée indéterminée (CDI) ont été licenciés et interdits d’accès à l’hôtel.



« Le 25 aout dernier, la Direction a notifié par la voie de lettres un départ négocié à dix-neuf (19) personnes sous contrat à durée indéterminée. Le lendemain, ces 19 employés ont saisi un huissier de justice qui était venu constater que leur refus de discuter », a-t-il affirmé.



Selon lui, les employés ont déclaré qu'ils devaient d'abord consulter leur avocat, soulignant qu'il s'agissait d'un droit fondamental de tout citoyen. « Parce que même si une personne a commis un meurtre, elle a le droit de garder le silence jusqu'à ce que son avocat l'assiste. Et je crois que c'est un droit pour le citoyen. Et on doit respecter ce droit », a-t-il lancé.



Par ailleurs, il a fait savoir que « sous l'instruction du Premier ministre Ousmane Sonko, le vendredi dernier, le directeur de la société Sogip Dame Mbodji nous convoqué la direction et nous autour d'une table de négociation ».



A noter que c’est dans cet hôtel que l’équipe nationale est actuellement en regroupement pour leur préparation.

