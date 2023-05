Huées Khalifa Sall: les cadres de Taxawu Sénégal déplorent le silence de YAW

Alors vu ce qui s'est passé vendredi, la question à se poer est qui ne veut pas de la candidature de Khalifa? S'interroge Dr Soukeyna Gueye . " Est-ce l'opposition où le pouvoir? La conclusion à faire est que Khalifa Sall fait peur", en déduit-elle.



Celle-ci fait remarquer que Taxawu Sénégal n'a pas de plan B. Et que c'est Khalifa Sall leur potentiel candidat et personnes d'autres.

Face à la presse ce dimanche, les cadres de Taxawu Sénégal déplorent le silence de la coalition Yewwi Askan Wi, après que leur Khalifa Sall ait été hué vendredi à la place de la nation, lors du rassemblement des Forces vives de la nation F24.« Il n'est pas question que Taxawu Sénégal quitte Yewwi Askan Wi. Il est le père de la coalition. Donc notre rôle aujourd'hui c'est de recadrer la coalition et non de la quitter. Nous cadres de Caps, nous tenons à vous dire que nous marquons notre solidarité envers Barthélémy Dias. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui s'est passé ces derniers temps. Il était normal que nous nous attendons à une condamnation des membres de F24, mais aussi de la coalition. C'est ce qui est normal et nous espérons qu'ils ne tarderont pas à réagir", a déclaré le vice président de CAPS, Abdoulaye Agne.Parce que pour lui : "L'objectif principal c'est de s'unir dans F24 sur la question du troisième mandat. Mais aussi sur la libération des détenus politiques".