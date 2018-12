Hydraulique : "le projet du décèlement de l’eau de mer va démarrer à partir de 2019" (Macky)

Comme le veut la tradition, le président Macky Sall s’est adressé à la Nation, à la veille du nouvel an. Une occasion pour le chef de l’Etat de faire le bilan de son septennat mais aussi pour annoncer le démarrage en 2019, du projet «phare du décèlement de de l’eau de mer situé aux Mamelles».



«La construction du grand chantier Keur Momar Sarr3 se poursuit. Les travaux du projet phare du décèlement de l’eau de mer située aux Mamelles démarreront en début 2019. Une fois mis en service en 2020, ces deux infrastructures produiront 300 000 m3/jour », a annoncé le Chef de l’Etat.



Mieux, informe-t-il : «ils réduiront les besoins au moins en eau du triangle Dakar-Thiès-Mbour. En plus de 21 000 branchements sociaux d’autres villes notamment Koalack, Fatick, Kouguel et Ziguinchor bénéficieront aussi de capacité d’additionnelle».



Faisant le bilan de ses réalisations en hydraulique, le chef de l’Etat rappelle qu’en «milieu rural, nous avons réalisé 683 forages multi-villages depuis 2012. Aujourd’hui le taux d’accès à l’eau potable s’établit à 98% en milieu urbain et 91% en milieu rural».