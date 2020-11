Ibou Fall, journaliste et analyste politique : « ll y a une famille libérale qui va regrouper »

Journaliste et analyste politique, Ibou Fall s’est exprimé sur l’actualité politique au Sénégal, notamment la situation au sein du Parti socialiste et le « deal » entre Macky Sall et Idrissa Seck, l’opposant récemment nommé président du Conseil économique social et environnemental. Selon lui, « il y a famille libérale qui va se former » au sein du pouvoir, si on sait que Idy et Macky sont des produits de Wade.



Tout d’abord, l’analyste politique a fait une lecture la situation au Parti socialiste née de la sortie de Serigne Mbaye Thiam sur le poste intérimaire de l’actuel secrétaire générale de la formation, Aminata Mbengue Ndiaye. Pour lui, ce n’est pas un hasard qu’il y a eu cette velléité de Serigne Mbaye Thiam de vouloir succéder à Tanor. C’est parce qu’il présente le profil dessiné depuis Abdou Diouf.



Posant un regard sur la présidentielle 2024, Ibou Fall de rappeler que l’international socialiste qui a envie que le Parti socialiste prenne le pouvoir comme le Sénégal et cela va compter. « Pour le moment, rien n’est joué. Macky Sall sait pourquoi il a été réélu. D’abord c’est la faute de Idrissa Seck qui a manqué de lucidité, la neutralité de Wade qui a induit la démission de Oumar Sarr qui sont venus gonfler le rang de Macky ».



De ce fait, il déclare : « Je suis sûr que Macky Sall a promis à Idrissa Seck que c’est lui leur candidat en 2024. C’est ce que Wade a fait en 2007, avant de revenir lui dire ‘ma waxone waxeet’ (j'avais dit et je change d'avis). Macky fait la même chose en se disant d’ici 2023 on verra, si je passe c’est bon sinon je mets l’appareil d’Etat au service de Idrissa SecK ».