Idriss Deby en visite en Israël

Le président tchadien est arrivé en Israël dimanche, pour la première visite d'un chef d'Etat du Tchad dans ce pays depuis près de 50 ans.



Les relations diplomatiques entre le Tchad et Israël sont été rompues depuis quatre décennies.



Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a qualifié la visite du dirigeant tchadien d'"historique".



Elle a été rendue possible par les efforts diplomatiques du chef du gouvernement israélien, selon l'entourage de ce dernier.



Le bureau de Benjamin Netanyahu affirme qu'Israël n'avait plus de relations diplomatiques avec le Tchad depuis 1972.



Idriss Deby rencontrera Benjamin Netanyahu dimanche, mais aucun détail n'a filtré sur le reste de son programme en Israël.



Le Tchad est l'un des Etats africains engagés dans la lutte contre Boko Haram et l'organisation djihadiste Etat islamique en Afrique de l'Ouest.



A ce titre, il a reçu des Etats-Unis il y a quelques semaines des véhicules et des navires militaires d'une valeur de 1,3 millions de dollars, environ 1,15 millions d'euros ou 752 millions de francs CFA.