Idrissa Seck défie le Président Macky Sall et l'appelle à un débat public pour...

Idrissa Seck est en pleine campagne présidentielle. Le président du parti Rewmi appelle le chef de l'Etat Macky Sall à un débat public, après la sortie du Premier ministre Mouhamad boun Abdallah Dionne contre sa personne. C'est le vice-président dudit parti Déthié Fall qui en a fait l'annonce, à travers une déclaration diffusée sur la Rfm.

"Le président Idrissa Seck invite le Président Macky Sall à un débat public, avec dossiers en mains, pour revenir en détails et en profondeur sur les difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés un peu partout dans le pays, liées à une mauvaise politique définie par le président de la République Macky Sall", a déclaré le député avant de servir une réponse à la hauteur des attaques du Premier ministre à l'encontre de son leader :

"C'est des futilités et bavardages que le Premier ministre est en train de faire. aujourd'hui, il a beaucoup d'autres choses sur lesquelles, il devrait se pencher, liées aux attentes de nos compatriotes. Et il ne trouve pas pour le moment des réponses satisfaisantes; Il est attendu sur ce terrain là".