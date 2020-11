Idrissa Seck et sa formation politique ne font plus partie du FRN

Le Front de résistance national (Frn, coalition de l’opposition) informe avoir constaté l’auto exclusion de Idrissa Seck, après sa nomination par le chef de l’Etat Macky Sall, à la tête du Conseil économique social et environnemental et l’entrée dans le gouvernement de deux membres de sa formation politique.



« Le FRN a appris en même temps que tout le monde, à travers les médias, les mesures prises par le président de la République, relativement aux événements sus indiqués. Le RFN n’est en conséquence ni concerné, encore moins impliqué dans ces tractations. Ainsi, au regard de son code de conduite, tout en prenant acte et en respectant les prises de positions, des uns et des autres, le FRN enregistre l’auto exclusion par la démission de fait de la part de ses membres qui se sont engagés, à son insu, dans ce processus d’intégration de la majorité présidentielle », informe le communiqué.



Informant les Sénégalais qu’elle s’exprimera publiquement très prochainement pour préciser toute sa prise de position et décliner sa nouvelle feuille de route en vue des prochaines échéances, le FRN lance un appel à toute organisation démocratique, aux partis politiques et personnalités indépendantes de l’opposition à s’unir pour abréger les souffrances des populations.