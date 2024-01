"Il n’y a jamais eu de dialogue politique", affirme Oumar Seck Ndiaye

Invité de MidiKeng ce lundi 08 janvier 2024, Oumar Seck Ndiaye est revenu sur le dialogue national initié par le Président Macky Sall. Selon le juriste d’affaires et expert en communication, "ça ressemble plus à un front contre Sonko que d'un dialogue ».

D’après lui, « on l’a ( Sonko) isolé d’avec ses partenaires, diviser Yewwi Askan Wi et récupérer Wallu afin de les mettre en mal pour l’atteindre. C'était planifié d’avance", a-t-il indiqué. Regardez !

Aminata Bane

