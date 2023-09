Il n'y a pas de projet de base militaire française au Bénin, dément le gouvernement béninois

Le gouvernement béninois oppose un démenti formel après des informations publiées par un site nigérien, Mourya Niger, lequel affirme qu'une base militaire française était en « phase avancée de construction » dans cette région – nous en avions parlé mardi 26 septembre dans notre revue de presse sur RFI.



« C'est absolument une fausse information : il n'y a aucune base militaire en construction au Bénin, il n'y a aucun accord militaire entre le Bénin et la France qui demande qu'une base soit installée ici, a déclaré Wilfried Léandre Houngbedji au micro de RFI. Il n'y a aucun projet en perspective d'accueillir une base ou des troupes qui seraient parties de tel ou tel pays. Ce sont des élucubrations. »



Par ailleurs, les instructeurs déployés il y a quelques temps à Kandi, dans le nord, ont achevé leur mission et quitté le pays il y a six mois.