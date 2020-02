Il perd les mots de passe de ses comptes bitcoins valant 55 millions d'euros

Un dealer de drogue irlandais a perdu les codes d'accès à ses cryptowallets, des comptes bancaires virtuels contenant 6000 Bitcoins valant 55 millions d'euros.



C'est entre 2011 et 2012 que Clifton Collins a acheté presque 6000 bitcoins avec l'argent gagné en cultivant et en vendant du cannabis.



Lorsqu'il a acheté cette cryptomonnaie, le bitcoin valait entre 4 et 6 dollars et maintenant il s'élève à 9700 dollars.



Mais, M. Collins aura du mal à entrer en possession de sa fortune car il a perdu le mot de passe pour accéder à ses comptes.



Il a été arrêté en 2017 et condamné à une peine de 5 ans de prison pour avoir cultivé du cannabis.

Son bailleur a donc décidé de vider son appartement en transportant les meubles dans une décharge.



Parmi ses meubles, se trouvait une canne à pêche dans laquelle il avait dissimulé une feuille contenant les mots de passe de 12 comptes bitcoins d'une valeur de 53,6 millions d'euros.