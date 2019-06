Il y avait bien penalty sur Sadio Mané lors de Sénégal-Algérie

Alors que l'Algérie tenait bon, le Sénégal aurait pu (et surtout dû) bénéficier d'un penalty pour une faute sur Sadio Mané. Retour sur la séquence en vidéo. C'est une décision qui restera forcément dans les têtes sénégalaises : à un peu plus d'un quart d'heure de la fin de ce Sénégal-Algérie, Sadio Mané s'écroulait dans la surface, pris par deux défenseurs des Fennecs.



La faute, sur le direct, paraissait évidente. Mais Monsieur Sikazwe, l'arbitre zambien de la rencontre, ne bronchait pas. Au regard du ralenti, la première impression du direct se confirmait encore davantage : oui, les hommes d'Aliou Cissé méritaient bien un penalty, rapporte francefootball. Et quand on sait que, quelques minutes plus tôt, Benlamri, le défenseur algérien, passait très proche d'un second carton jaune, on ose imaginer que les coéquipiers de Mané sont sortis frustrés de cette partie.