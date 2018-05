Importation de sucre : Macky Sall monte au créneau

Mack y Sall veut mettre fin à l’importation du sucre qui menace les emplois sénégalais. C’est dans ce sens qu’il a appelé les services compétents à «faire en sorte que le sucre de contrebande n’entre plus au Sénégal et ne vienne pas menacer la survie de la Compagnie sucrière sénégalaise », informe Le Quotidien.



Il faut dire les milliers de tonnes de sucres en souffrances dans les magasins de cette entreprise inquiètent au plus haut point les travailleurs qui demandent à l’Etat de prendre les mesures adéquates.



Cette montée au créneau du président de la République va certainement ravir les employés de la Css qui voient leurs postes menacés par ces importations.