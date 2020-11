Importation de sucre : le ministre du Commerce annonce la dématérialisation des DIPA

Une déclaration du ministre du Commerce qui risque de plaire aux travailleurs de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) qui depuis quelques jours sont en mouvement pour dénoncer l’anarchie dans l’attribution et la gestion des DIPA.



En effet, ce mardi 24 novembre, il a été décidé de rendre effective la dématérialisation des DIPA. "Pour éviter à l'avenir cette situation que nous vivons le ministère du Commerce a décidé de rendre effective la dématérialisation de la DIPA. Cette procédure permettra de mieux contrôler, de rendre facile et plus transparente leur attribution. Ce qui permettra d'éviter des contestations", a déclaré le ministre Aminata Assome Diatta lors de la conférence de presse du gouvernement.



Elle a, par ailleurs tenu à préciser sur les quantités de sucre importées. Il s’agit selon elle de 173 000 tonnes par les industries et non de 150.000 tonnes.