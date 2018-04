Importation de véhicule : Caetano Energy investit 1 milliard Fcfa dans le marché sénégalais pour s'imposer en leader

Installé au Sénégal depuis 2015, le groupe Caetano Energy, qui s'active dans l'importation de grandes marques de voitures comme Renault, Chevrolet Isuzu, a pris un nouvel envol ce jeudi 26 avril 2018 avec l'inauguration de son nouveau Show Room. Un bijou qui résulte d'un investissement de 1 milliard Fcfa avec à la clé un partenariat avec la grande marque coréenne Hyundai.



Pour le Directeur général Viatcheslav Kozlov, c'est surtout dans le secteur du Service après vente (SAV) que Caetano compte damer le pion aux autres concessionnaires présents dans le marché sénégalais.

"Nous avons fait un gros investissement et notre point fort c'est le Service après vente. Nous avons un équipement très moderne et je pense que nous avons l'un des meilleurs Service après vente, avec des installations modernes et des équipements Hi-Tech", a-t-il confié aux journalistes, après la cérémonie officielle d'ouverture du nouveau Show Room.



La firme portugaise qui va désormais ajouter la gamme Hyundai à ses importations, participe également à la création d'emplois au Sénégal. De dizaine d'emplois créés après de son implantation, Caetano Formula Sénégal compte à ce jour une centaine d'employés. "Nous avons commencé avec 40 emplois en 2015. Aujourd'hui, nous en sommes à une centaine. Ce sont des emplois durables dont la plupart sont des CDI (Contrats à durée indéterminée)", renseigne M. Kozlov.



Le patron de Caetano Energy d'ajouter que son groupe s'active également dans la formation des techniciens sénégalais pour approfondir leurs connaissances des nouveaux outils pour mieux opérer des diagnostics sur les véhicules. "Nous faisons également des formations continues pour les techniciens. Parce que le technicien aujourd'hui, ce n’est pas seulement celui qui est là pour changer l'huile et le filtre, mais aussi celui qui une approche plus technique pour instaurer des diagnostics a l'aide des ordinateurs".



Viatcheslav Kozlov et Caetano Formula Sénégal se fixent comme objectif de hisser Hyundai dans le Top 5 puis dans le Top 3 des meilleurs ventes au Sénégal. Et pour l'année 2018, ils ne comptent pas vendre moins de 100 véhicules pour la marque coréenne.