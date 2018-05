Importations : La France premier fournisseur du Sénégal

Le dernier rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note une hausse de 5,9% des importations au mois de mars avec comme premier fournisseur la France.

"Les importations du mois de mars 2018 sont évaluées à 300,4 milliards de FCFA contre 283,6 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 5,9%", relate le document parvenu à PressAfrik avant de souligner: "Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la France (18,5%), la Chine (15,1%), l’Inde (7,3%), les Pays-Bas (5,6%) et la Turquie (4,6%)".



Pour ce qui s'agit des produits importés, les produits pétroliers finis arrivent en tête avec (37,4 milliards de FCFA), suivis des machines et appareils (26,2 milliards de FCFA), du riz (19,5 milliards de FCFA). Les métaux communs (15,6 milliards de FCFA) et les produits pharmaceutiques (11,7 milliards de FCFA) ferment le classement.