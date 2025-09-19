Réseau social
Importations d’oignons au Sénégal : le ministre Serigne Gueye Diop lève le gel à partir du vendredi 19 septembre



Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, ce vendredi 19 septembre 2025, « la levée de la mesure de gel des importations d’oignons. » Cette décision intervient après l’épuisement des stocks locaux qui avaient assuré l’approvisionnement du marché national depuis le lancement de la campagne de commercialisation le 25 janvier dernier.


Selon la note signée par le ministre Serigne Guèye Diop, « la production locale a permis de couvrir les besoins du pays pendant neuf mois. Toutefois, afin de garantir la régularité et l’adéquation de l’approvisionnement, il est désormais jugé nécessaire d’autoriser à nouveau les importations. »


La mesure est prise en collaboration avec l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) et l’Interprofession oignon du Sénégal (IPOS). Les autorisations d’importation, souligne le document exploité par PressAfrik, « seront soumises à des quotas et resteront valables jusqu’au 31 décembre 2025. »


Les services concernés, notamment la Direction générale des Douanes, la Direction du Commerce intérieur et la Direction de la Protection des végétaux, sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre effective de cette décision.
 

Ndeye Fatou Touré

Vendredi 19 Septembre 2025 - 23:50


