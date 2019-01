Inauguration de la Mosquée de Pikine ce vendredi : les Imams du Sénégal interdisent le folklore

L’accueil folklorique avec tam-tam, réservé au président de la République Macky Sall lors de l’inauguration de la Grande Mosquée de Guédiawaye à la semaine derrière en a choqué plus d’un. Pour éviter que les mêmes faits ne se répètent à l’occasion de la réception de la Mosquée de Pikine qui aura lieu demain, vendredi, l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal appelle les populations et les politiques à la retenue.



«Nous demandons, d’abord, aux populations de rester dans la dignité. L’évènement, c’est une mosquée qu’on inaugure, ce n’est pas la première fois de l’histoire qu’on inaugure une mosquée, mais les folklores n’y ont pas place», déclare le sécrétaire général de ladite l’association.



Selon Imam Oumar Diène, « ce sont les politiques qui viendront dans la mosquée, mais les Imams n’utiliseront pas de folklores en général, mais c’est les populations et les politiques qui font du folklore pour acceuillir les autorités».



« Mais, prévient-il, cette fois-ci, on a pris les devants pour demander aux populations, dans la sérénité de l’évènement, de surseoir au rythme, à la musique, et de ne pas le faire autour de la mosquée, surtout que c’est un évènement religieux ».



«L’autorité est informée : que personne ne fasse ni de musique, ni de folklore, ni d’applaudissements. On peut marquer l’évènement par la solennité », lance le religieux.