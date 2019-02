Incendie dans un camp de déplacés au Nigeria

Un camp de déplacés dans le nord-est du Nigéria a été rasé par un violent incendie jeudi.



Un nombre encore inconnu d'enfants auraient péri dans les flammes.



Une chaîne de télévision locale a diffusé des images de l'incendie qui a envahi le camp de Monguno dans l'Etat du Borno.



La cause du drame n'est pas encore déterminée.



Selon les habitants, le feu a commencé aux environs de midi, détruisant la totalité de la zone.



Ce camp abrite des centaines de personnes de communautés différentes ayant fui les insurgés islamistes autour du bassin du lac Tchad.



Les incendies sont fréquents dans les camps de déplacés.



Plusieurs cas ont été enregistrés à Monguno, principalement à cause de la saison sèche et du vent.



La recrudescence des attaques violentes dans le nord-est du Nigéria a fait près de 60 000 déplacées internes en trois mois selon l'Organisation des Nations Unies pour les migrations (OIM).



Depuis le début de 2018, cette localité a connu une augmentation du nombre de personnes déplacées provenant des zones environnantes et des îles du lac Tchad.



Une centaine de milliers de personnes déplacées à Monguno, qui ont fui le conflit à Borno, ne peuvent pas rentrer chez elles.