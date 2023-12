Incendie dans un dépôt de carburant à Conakry : écoles fermées et travailleurs priés de rester chez eux

Le gouvernement guinéen a annoncé une sérié de mesures à la suite d'un incendie "d'origine inconnue", qui s'est déclaré, dans la nuit du 17 au 18 décembre, dans le principal dépôt de carburant du pays à Conakry.



"Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, aux environs de 00H, un incendie d’origine inconnue s’est déclaré au principal dépôt d’hydrocarbures de la Société Guinéenne de Pétrole à Kaloum", indique lundi matin un communiqué du gouvernement guinéen.



Face à l'ampleur des dégâts et les risques de santé, le gouvernement a, en attendant la maîtrise des flammes, invité les voisins du site à rester chez eux et appelé aussi les travailleurs des acteurs public et privé à rester à la maison. Les écoles publiques et privées et les stations-services resteront fermées pour ce lundi, souligne le communiqué.



"Le Gouvernement exprime sa profonde préoccupation face à cet évènement dont l’ampleur et les conséquences pourraient impacter directement les populations. Dès le déclenchement de l’incendie, l’ensemble des structures spécialisées ont aussitôt été engagées et continuent à lutter contre le feu. Les moyens supplémentaires sont en cours d’acheminement pour contenir l’incendie et minimiser ses conséquences", ajoute la même source.



Le gouvernement a également annoncé l’ouverture d’une enquête sur cet incident, selon le communiqué.