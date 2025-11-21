Incident de Burnley : Sadio Mané révèle enfin ce qu’il s’est réellement passé avec Salah

L'attaquant des “Lions” s’est confié sur le podcast de Rio Ferdinand, où il a abordé sa relation avec l’attaquant égyptien.

Mané a démenti les rumeurs persistantes sur une rivalité personnelle avec Salah. “Mo (Mohamed Salah) est un grand joueur et une très bonne personne. Les gens disent qu’il y avait de la compétition mais ce n’est pas vrai, pas dans un mauvais sens”.

Il a expliqué que sur le terrain, tout va très vite. “Parfois il me faisait la passe, parfois non. C’est normal. Moi-même, je ne lui passais pas toujours le ballon dans chaque situation”.

L'attaquant d'Al Nassr a admis qu’il était vraiment en colère ce jour-là parce que Salah avait refusé une passe évidente dans la surface.

“J’étais vraiment en colère parce que je pensais qu’il aurait pu me faire la passe. J’ai réagi et tout le monde l’a vu”.

“On est devenus plus proches”

Mais le lendemain, Salah est venu vers lui : “Il est venu me voir, il voulait parler mais ne savait pas comment commencer. Il m’a dit : ‘Tu crois que je ne voulais pas te faire la passe ?’ Il m’a expliqué qu’il avait décidé de tirer dès qu’il avait reçu le ballon”

Mané a répondu calmement : “Je lui ai dit : ne t’inquiète pas. Tu aurais pu faire la passe, oui, car tu en avais la qualité. Mais c’est terminé”.

Selon l'ancien attaquant de Liverpool, cette discussion a renforcé leur lien.

“À partir de ce jour-là, on est devenus plus proches. Parfois, quand il voit le but, il ne voit plus personne, ça arrive. Ce n’était jamais personnel”.

Mané a même plaisanté sur le fait d’aider Salah à atteindre ses ambitions de meilleur buteur : “Je lui ai dit : Mo, tu veux être meilleur buteur, je peux t’aider. Ça ne me pose pas de problème”.

