Incidents Stade de France: l’UEFA revient sur sa première déclaration et blanchit les supporters de Liverpool

Après les incidents survenus au Stade de France samedi lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, l’UEFA a pointé du doigt les supporters des Reds. Mais selon The Mirror, l'instance estime aujourd'hui qu'il ne faut plus les accabler.



Au sein de l’UEFA, on estime que les supporters de Liverpool ne sont plus les principaux responsables de ce fiasco. L’instance a commandé une enquête indépendante et ne fera pas davantage de commentaires en attendant d’en savoir plus sur ce qui a pu se passer samedi soir.