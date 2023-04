Inde: 11 personnes meurent d'un coup de chaleur près de Bombay pendant un rassemblement

Une vingtaine de personnes ont aussi été hospitalisées et 300 sont tombées malades. Environ un million de personnes ont assisté dimanche en plein soleil (38°) à ce rassemblement, une cérémonie de «récompenses civiles», auquel ont participé des responsables du gouvernement indien dont le ministre de l'Intérieur Amit Shah. Les vagues de chaleur ont tué plus de 6.500 personnes en Inde depuis 2010.



L'année dernière, plusieurs records de température ont été battus dans le pays. En raison des températures élevées, les écoles et les établissements d'enseignement supérieur sont fermés dans l'Etat du Bengale occidental (Est) à partir de ce lundi et pour une semaine, sur décision des autorités, selon des médias locaux.