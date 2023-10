Inde: il y a au moins 10 morts et 82 disparus dans le débordement d'un lac himalayen

Au moins dix personnes sont mortes et 82 sont portées disparues à la suite de crues dans une vallée de l'Etat de Sikkim, au nord-est de l'Inde, liées au débordement mercredi d'un lac glaciaire himalayen, a annoncé le gouvernement local. «Dix corps ont été récupérés jusqu'à présent, et 82 personnes sont portées disparues, dont des soldats», a déclaré mercredi soir Vijay Bhushan Pathak, un haut responsable gouvernemental de cet État, à des journalistes. Un précédent bilan faisait état de cinq morts et des dizaines de disparus, dont 23 soldats, rapporte l'AFP.