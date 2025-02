Inde: une bousculade dans une gare de New Delhi tue une vingtaine de voyageurs

Le gouvernement a promis la lumière sur ce drame. Ses partisans rappellent que les rassemblements religieux avec ferveur en Inde occasionnent souvent des événements semblables. En juillet, plus de 120 Indiens étaient morts en venant écouter un prêcheur hindou. En 1954, plus de 400 personnes avaient été tuées lors d’une Kumbh Mela

On en sait davantage sur ce qui s’est produit ce weekend à New Delhi . Des milliers de tickets supplémentaires avaient été vendus pour Prayagraj, la ville où le rassemblement de la Maha Kumbh Mela se déroule jusqu’au 26 février. Alors que les trains étaient en retard et les quais étaient bondés de voyageurs impatients d’embarquer, l’annonce d’un train pour le pèlerinage a suscité le meurtrier mouvement de foule. La police des chemins de fer a depuis été déployée dans la gare ou la vente de tickets est limitée.Les différents partis d’opposition accusent le gouvernement et les chemins de fer indiens d’avoir mal planifié le départ des pèlerins, ainsi que les mouvements de foule. D’autant qu’au moins 30 personnes ont déjà perdu la vie lors de ce festival fin janvier, après que la police a été débordée par le nombre de fidèles.