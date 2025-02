Indemnisation des victimes politiques : Boubacar Sèye critique la méthode et réclame justice avant toute compensation

Boubacar Sèye, président de l'ONG Horizon sans Frontières et du Collectif des victimes du régime de Macky Sall, s'est exprimé sur les mesures d'indemnisation des victimes des événements politiques survenus entre 2021 et 2024. Tout en saluant l'initiative, il critique la méthode adoptée par le gouvernement et appelle à des ajustements impliquant toutes les organisations concernées.



« Nous avons dès le début réclamé justice parce qu’aujourd’hui nous avons besoin d’une justice qui réconcilie ; d’une justice qui apaise et qui répare. Ça rentre même dans la reconstruction de ce pays. Je crois que sur ce dossier pour éviter de casser la dynamique, l’Etat doit revoir sa position », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.



Selon lui, toute indemnisation doit être précédée d'une évaluation rigoureuse. « Il y a eu aucune enquête pour situer les responsabilités. Il faut que justice soit faite et que les responsabilités soient situées et les coupables désignés pour une éventuelle compensation civile. Et tout ceci n’a pas encore été fait et je crois qu’il y a un problème quelque part », a insisté Boubacar Sèye.