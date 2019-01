Indisponibilité de la carte électorale : Aly Ngouille Ndiaye dément l’opposition

«La carte électorale est bien disponible et les plénipotentiaires peuvent entrer en sa possession quand ils le voudront». Cette affirmation est du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui a joint PressAfrik suite aux accusations de l’opposition indexant les autorités de les avoir renvoyés à demain vendredi 25 janvier pour entrer en possession du document.



M. Ndiaye pense que l’opposition y est allée vite en besogne en soutenant cette assertion.

Son affirmation semble être avalisée par le représentant du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur).



En effet, Amadou Cissé qui lui aussi s’est exprimé sur PressAfrik, a informé qu’il a reçu un appel émanant de la Direction générale des élections (DGE) pour l’informer que la carte électorale était désormais mise à leur disposition. Non sans souligner qu’il a fallu que leur leader, le Professeur Issa Sall monte au créneau pour que les choses rentrent dans l’ordre.