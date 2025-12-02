Industrialisation et cherté de la vie : Abdou Mbow secoue le ministre Serigne Guèye Diop

Les débats autour du vote du budget 2026 du ministère de l'Industrie et du Commerce ont donné lieu à une passe d'armes remarquée à l'Assemblée nationale. Le député Abdou Mbow a vivement interpellé le ministre Serigne Guèye Diop sur les ambitions budgétaires et l'efficacité de la politique d'industrialisation du pays.



Dès l’entame, Abdou Mbow a souligné l’ampleur du budget, révélatrice selon lui d’une volonté forte. « Vous avez un département important, parce que quand on voit le projet de budget, rien que les autorisations d'engagement, c'est 255 milliards. Le budget, 150 milliards. Ce qui veut dire que quand on voit les autorisations d'engagement, on voit l'ambition qu'il y a de travailler par rapport à l'industrialisation », a-t-il rappelé.



​ Inquiétudes sur la capacité de réalisation

​Toutefois, le député a rapidement tempéré cet optimise par une critique, en citant des propos attribués au Premier ministre : « Mais malheureusement, votre Premier Ministre a dit que vous êtes incapable de réaliser quelque chose pendant les cinq ans ».



​ Tout en annonçant qu’il accompagnerait le ministre : « On va essayer de vous accompagner un peu pour au moins… », a déclaré Abdou Mbow, marquant un ton à la fois critique et constructif.



​Abdou Mbow a également remis en question la communication du ministre concernant la politique industrielle, rappelant qu'elle ne date pas de 2024.



​« Vous dites la politique industrielle du Sénégal, Monsieur le ministre, rien qu'à l'internet, vous voyez que la politique industrielle du Sénégal, formalisée dans la stratégie d'industrialisation 2021-2035, automatiquement, on dit vise à diversifier l’économie, créer des emplois, renforcer la souveraineté nationale, notamment dans les secteurs agroalimentaires et pharmaceutique. Ce qui veut dire que le Sénégal n'a pas commencé à avoir une politique d'industrialisation en 2024 », a rappelé l’opposant.



​ Il a également rappelé que plusieurs bases législatives avaient été posées sous Macky Sall: « Vous êtes bien placé pour le savoir, parce qu'on vous a rappelé ici ce que le président Macky Sall a commencé, on a voté les lois ici ». Il a aussi exprimé des réserves sur la concentration géographique des actions actuelles, mentionnant l'exemple de Sandiara : « Mais depuis, vous vous concentrez essentiellement au sud ou au centre».



​La cherté de la vie au cœur des préoccupations



Sur le volet commercial, Abdou Mbow a insisté sur les préoccupations des populations. « La vie est chère. Amener des documents, la politique d’industrialisation et tout est tout, au final rien ne marche dans ce pays. Ça revient au moment. Et tout ce que nous avons souligné ici, alors que la vie est toujours chère, rien n’a diminué… », a-t-il fustigé, insistant sur l'urgence d'une clarification.



​En conclusion, le député a pressé le ministre de fournir des documents stratégiques clairs : « C’est pourquoi je voudrais terminer pour savoir qu’elle est réellement la politique d’industrialisation d[e] votre département ? Est-ce que vous avez fini d’élaborer une lettre de politique sectorielle ? Parce qu’une lettre de politique sectorielle va nous permettre de savoir réellement quelle est la vision claire par rapport à l’industrialisation ».

