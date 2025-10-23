« Injures contre un islamologue et la confrérie tidjane » : le chroniqueur « Sa Wolof » convoqué à la Br

Abdoulaye Cissé, plus connu sous le pseudonyme de « Sa Wolof », est attendu ce jeudi à la Brigade de recherches de Faidherbe. Sa convocation fait suite à une plainte pour « injures » envers l'islamologue Dr Pape Matar Kébé et la confrérie tidjane.



L'affaire trouve son origine dans une intervention du chroniqueur, le 3 octobre dernier, sur une chaîne web, où il aurait tenu des propos injurieux à l'encontre du Dr Pape Matar Kébé. Bien que la victime directe, Dr Pape Matar Kébé, ait accordé son pardon, « Sa Wolof » n'a pas échappé à la procédure judiciaire.



En effet, dans leur plainte adressée au parquet le 7 octobre, les disciples de la Hadara Malickiya ont dénoncé une « atteinte à l'honneur et à la dignité » de l'islamologue. Au-delà de la personne du Dr Kébé, rapporte « L’Observateur », la plainte a affirmé que l'ensemble de la confrérie tidjane se sentirait offensé. Les plaignants reprochent notamment à « Sa Wolof » des déclarations jugées « irrespectueuses » envers la mémoire de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy.



Soulignant le caractère sensible du fait religieux dans la société sénégalaise, les disciples ont alerté la Justice sur le « risque de perturbation de la cohésion sociale et de l'ordre public ». Ils ont réclamé l'ouverture d'une enquête approfondie et des poursuites contre le chroniqueur, qui devrait donc être auditionné ce jour.