Inondations : Diomaye Faye demande la finalisation du programme national de prévention et de gestion à l’horizon 2035

En marge du Conseil des ministres du mercredi 3 septembre 2025, le chef de l’Etat est revenu sur l’adaptation des dispositifs de prévention et de gestion des inondations. L’action gouvernementale est fortement marquée par la gestion des inondations.



A cet égard, le Président Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre de « veiller en permanence au déploiement rapide des dispositifs de solidarité nationale, de prévention et de gestion des inondations à l’échelle nationale ».



Selon lui, une attention particulière devra être accordée aux localités structurellement sensibles (Touba, Kaolack...) et aux villages et communes riverains des fleuves Sénégal et Gambie.



Au regard des dérèglements et changements climatiques, de plus en plus perceptibles, il a indiqué au Premier ministre la nécessité de finaliser, avec les Ministères, les Collectivités publiques et parties prenantes impliquées, un Programme national de Prévention et de Gestion des inondations à l’horizon 2035 avec des volets « Assainissement /Eaux usées/ Eaux pluviales », « Aménagement et Urbanisme », renforcés.



Dans la même lancé, le chef de l’Etat a invité les « parties prenantes, surtout, de tirer les enseignements de l’évaluation de la mise en œuvre du programme décennal de lutte contre les inondations, engagé à partir de 2012 ».





Enfin, il a invité le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, complété par les Ministres en charge de l’Intérieur, de la Famille et des Solidarités, des Infrastructures, de faire le point hebdomadaire en Conseil des Ministres sur la situation pluviométrique et la gestion des inondations.