Inondations : Macky Sall exige "un nouveau programme d’investissements massifs en matière d’assainissement avant décembre 2022"

La question des inondations a été l'un des sujets phares évoqués lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Le chef de l’Etat Macky Sall a donné des instructions dans ce sens. Mieux, il a demandé au gouvernement de formuler, avant décembre 2022, un nouveau programme d’investissements massifs en matière d’assainissement (eaux pluviales).



"Abordant les inondations constatées, particulièrement dans la région de Dakar, suite aux fortes pluies du 05 août 2022, le Président de la République présente ses condoléances aux familles éplorées et exprime sa solidarité aux populations sinistrées, en demandant au Gouvernement de mobiliser tous les moyens requis, dans le cadre du Plan national d’organisation des Secours (ORSEC) déclenché, en vue d’intensifier les actions de pompage des eaux pour libérer les habitations, axes routiers, équipements publics et sites inondés", peut-on lire dans le communiqué.



Le chef de l'Etat rappelle au Gouvernement "la nécessité d’accentuer les actions de prévention des inondations par le respect scrupuleux des dispositions des Codes respectifs de l’Urbanisme, de la Construction, de l’Assainissement et de l’Environnement, en cohérence avec le Plan national d’Aménagement et de Développement des Territoires (PNADT)".



Le Président de la République a ainsi indiqué, l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de la dernière phase du Programme décennal de Lutte Contre les inondations (2012-2022).



Mieux, il engage, en même temps, "le Gouvernement à formuler, avant décembre 2022, un nouveau programme d’investissements massifs en matière d’assainissement (eaux pluviales), intégrant des projets et zones prioritaires, selon la cartographie nationale des inondations, disponible, et les évaluations techniques et financières, réalisées".