Inondations à Bakel : le Collectif des sinistrés en phase avec le maire Ballou et dénonce l'absence d'aide

La polémique autour des 8 milliards de francs CFA promis par l'État aux victimes des inondations le long du fleuve Sénégal s'intensifie. Le Collectif des Sinistrés de Podor, Matam, Kanel et Bakel a publié un communiqué, signé par son coordonnateur Abdramane Ndiaye, pour démentir formellement le gouvernement et dénoncer l'absence d'aide depuis un an.



Le Collectif affirme que la récente sortie du maire de Ballou, qui contestait l'arrivée des fonds, vient « conforter nos déclarations face à la presse » « Nous tenons à le dire avec assurance que jusque-là où ces lignes sont couchées, aucun sinistré, du mois d'octobre 2024 passé à octobre 2025, n'a reçu 1 franc par quelque transfert d'argent que ce soit. »



Ces propos mettent directement en cause le ministre de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, qui avait pourtant déclaré que les 8 milliards avaient été transférés par voie électronique aux populations sinistrées.



Le Collectif qualifie la déclaration du ministre d'« erronée » et le met au défi. « Nous lui défions d'apporter la moindre preuve à ces allégations. » Il lui est également demandé de « revenir à de meilleurs sentiments et de rompre avec cette pratique des temps anciens », en cohérence avec le discours de "rupture" prôné par le nouveau régime.



Il déplore par ailleurs que, même si un transfert d'argent avait eu lieu (ce qu'il nie), une « modique somme envoyée à des tierces, ayant tout perdu » n'aurait pu suffire. Selon Abdramane Ndiaye, l'objectif initial des 8 milliards était bien plus large et structurant.



Il était destiné à l'organisation du retour des sinistrés déplacés, la construction de maisons et la réfection des écoles et dispensaires, la désinfection et l'aménagement des périmètres cultivés, une indemnisation digne de soulagement pour les populations dévastées, avec le concours des autorités déconcentrées.



Le Collectif rappelle au ministre que « rien n'est perdu, la situation est la même que l'année passée. » Il l'appelle à « se ressaisir et à agir de sitôt » pour concrétiser l'espoir de la "rupture", concluant qu'« un État sérieux n'abandonne jamais sa population en désarroi. »

