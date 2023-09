Inondations en Libye: des barrages vieillissants, un phénomène climatique et un État en faillite

La tempête Daniel a eu raison des barrages. Mais ce n’était qu’une question de temps. Le maire de Derna a révélé que la dernière maintenance de l’une des deux constructions remontait à 2002.



Pour Malak al-Taïeb, chercheuse spécialisée dans les questions d’eau en Afrique du Nord, la vétusté des constructions réalisées il y a 50 ans par une société yougoslave, a contribué au drame humain. « La faiblesse des structures des barrages et aussi la présence de fissures à l’intérieur des constructions ont affaibli la solidité des barrages au cours des années. Je pense que cela a contribué à augmenter les menaces d’inondations. »



Pour la chercheuse, le passage de la tempête Daniel en Grèce quelques jours auparavant aurait dû alerter les autorités libyennes. « Des mesures auraient pu être prises comme une évacuation vers des zones plus sûres situées en hauteur. Cela n’aurait pas été parfait, mais, au moins, des gens auraient été sauvés. »



Ces deux barrages n’étaient pas les plus grands du pays. Et les experts préviennent qu’ils sont tous dans un état plus ou moins fragile à cause du manque de maintenance.