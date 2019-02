Inscriptions de militants sur les listes électorales à la DAF : la DGE dément et explique

La vidéo tournée dans l’enceinte de la Direction de l’automatisation du fichier (Daf), dans laquelle on voit des dizaines de personnes transportées par des cars "Ndiaga Ndiaye" et qui, disent-elles, sont venues s’inscrire sur les listes électorales, a fait le tollé sur la toile. Mais, le Directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections, Bernard Casimir Demba Cissé, dément. Il informe que ces personnes étaient venues retirer leurs cartes d'électeur.



« Ce qui est en train de se faire ici au niveau de la Daf, ce sont des citoyens sénégalais dont les noms figurent sur les listes électorales et détenant leurs récépissés. Pour ces personnes qui détiennent leurs récépissés ou leurs noms figurent sur les listes, il leur est délivré par les services de la Daf, des duplicatas », explique Bernard Casimir Demba Cissé.



Il poursuit : «Pour ceux qui ont envoyé ces vidéos, ils ont certainement leur raison et il m’est revenu que parmi les personnes qui ont envoyé des vidéos, effectivement, certaines d’entre elles ont été enrôlées comme les autres».



« Il ne s’agit pas de nouvelles inscriptions. C'est des personnes qui ont demandé des duplicatas et qui sont dans des conditions pour bénéficier de duplicatas ».



Toutefois, notre source qui est l'une des personnes qui a publié les vidéos sur Facebook, indique, ce sont ces mêmes personnes qui lui ont confié être venues pour s'inscrire sur les listes...