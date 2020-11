Installation Idy au CESE: le tapis rouge pour Aminata Tall, Malick Gackou présent, Mimi zappée

La cérémonie d'installation du nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lieu ce jeudi 19 novembre 2020. Prévu à 10 heures, l'événement a démarré avec plus de 30 minutes de retard. Pour cause, Idrissa Seck ne s'est présenté dans la salle qu'à 10 heures 35 minutes.



Toutefois, les invités sont déjà sur place. Et pas des moindres. La première présidente de l'Institution Aminata Tall a été installée au présidium aux côtés de Baidy Agne, vice-président de ladite institution. Sa présence va faire beaucoup jaser. d'autant plus que la présidente déchue Aminata Touré a été zappée.

A noter que Aminata Tall a été également nommée présidente honoraire du CESE, par décret.



Autre présence qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive, celle de Malick Gackou, leader du Grand Parti, qui n'a toujours pas acté son ralliement dans la mouvance présidentielle.