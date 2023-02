Installation des 8 magistrats de la Cour des comptes: le président Mamadou Faye renouvelle son engagement et sa détermination

​Les 8 magistrats nommés le 6 février dernier, à la Cour des comptes ,ont été installés hier mardi. Lors de la cérémonie qui s'est tenue à la Cour suprême, le président de ladite Cour, Mamadou Faye, a montré la détermination de l'institution pour contrôler la bonne exécution des lois de finances.



"La Cour des comptes est aujourd'hui plus que jamais engagée à jouer pleinement son rôle institutionnel de gardien de la bonne utilisation de nos ressources publiques", a déclaré le magistrat Mamadou Faye, répondant ainsi aux multiples attaques de certains hommes politiques épinglés dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Fond Forces Covid-19.



Il a poursuivi : "Elle le fera en recherchant des moyens humains et matériels supplémentaires, en se dotant des outils technologiques mais aussi en s'appropriant les normes internationales de contrôle. La Cour le fera aussi par le dialogue et par un partenariat fécond avec toutes ses parties prenantes".



A souligner que ces 8 nouveaux membres de la Cour des comptes ont été choisi par voix de concours. Ils ont juré de "remplir loyalement leur nouvelle fonction".



A rappeler que certains ministres comme Mansour Faye, beau-frère du président de la République, dont leurs Dage ( Directeurs administratif général et de l'équipement ) ont été épinglés, ont accusé les contrôleurs de la Cour des comptes de "politiciens encagoulés".