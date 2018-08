Inter Milan : les premiers mots de Keita Baldé

"Quand un club comme l'Inter vous appelle, ce n'est pas difficile de dire oui. Je remercie Monaco et les dirigeants des Nerazzurri de m'avoir permis d'être ici, a indiqué l'attaquant sénégalais en conférence de presse. Spalletti possède une grande expérience. Avec lui, je peux progresser. Je suis très heureux de travailler à ses côtés (...) L'Inter est un club qui m'a toujours fasciné, pour son histoire et les grands joueurs qui ont porté le maillot. Je suis venu ici pour être un acteur majeur et faire de grandes choses."