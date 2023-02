Interdiction des manifestations, Affaires Sweet beauté et Prodac : "Il faut une dose de maturité", déclare un cadre du PUR)

Le coordonnateur adjoint du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) s'est prononcé sur les questions d'actualité notamment les interdiction des manifestations, l'extirpation du leader de Pastef Ousmane Sonko de son véhicule par les forces de sécurité, le dossier Prodac entre autres. A l'émission Jury du dimanche sur Iradio, de ce 19 février, Docteur Mame Moussa Kane a déclaré que : "Quand tu es chef ou leader, il faut une dose de maturité".



Abordant d'abord, le meeting interdit de Ousmane Sonko qui devait se tenir à Mbacké et qui a engendré de violents manifestations ayant entrainées à l'arrestation de 69 individus, Dr Mame Moussa Kane a estimé qu’il est plus simple d’autoriser une manifestation que de l’interdire. " Ce que l’Etat mobilise quand il interdit les manifestations, la moitié aurait suffi pour les encadrer. Quand tu es chef ou leader, il faut une dose de maturité. Moi je ne suis pas de ceux qui croient que la sacralité de Touba a été violée. Moi en tant que préfet connaissant la sensibilité des lieux, vu le contexte socio-politique du pays, l’idéal c’était d’autoriser la manifestation. Les limites qu’il a soulevées étaient trop légères", a-t-il déploré.



Pour lui : "les lieux sacrés méritent d’être respectés par les acteurs de tout bord. Il faut de la maturité surtout au niveau de l’autorité centrale ».



L'invité de Iradio a également fustigé l'acte posé par les éléments du GIGN à savoir l'extirpation de Sonko de son véhicule, "c'est anormal. Nous avons tous vu que la voiture était statique".



Sur l'affaire Sweet beauté dans laquelle le leader de Pastef est accusé de "viol et menace de mort" par la masseuse Adji Sarr, Dr Kane, est d'avis qu'il " y avait un faisceau d’éléments qui était soulevé". Il a poursuivi : "Dans un pays qui se respecte, il y a un minimum de maturité envers l’autorité centrale. Les thèses du viol et de détention d’arme ont été balayées d’un revers. Ce dossier frôle le ridicule et c’est ce qui justifie le dossier du Prodac".



A l'en croire, le dossier de Mame Mbaye Niang est accéléré parce qu’il semble être beaucoup plus crédible que le dossier Adji Sarr. "C’est un dossier de l’inspection générale des finances (IGF) qui existe sur le net. La manière dont ils accélèrent ce procès ça frôle également le ridicule. C’est pour empêcher sa candidature en 2024", a-t-il conclu.