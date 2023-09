Interdictions répétitives de manifestations: le F24 annonce le dépôt d'une demande chaque lundi

« C’est la cinquième fois qu’une demande de manifestation de F24 a été interdite à moins de trois mois au motif creux à trouble à l'ordre public. Ce qui peut pousser les citoyens à braver les interdictions. A ses cinq interdictions, il faut ajouter les 25 interdictions de manifestations du chemin de la Libération », a fait savoir Mamadou Lamine Dianté, membre de F24 et porte-parole du jour.



Thiate de Y en a marre a déclaré que « celle ci n’est pas une interdiction mais une provocation ». La Plateforme prend acte des interdictions de manifestations et comptent faire une déposition chaque lundi. « F24 ne se lassera pas de déposer des lettres d'informations et de prendre acte des interdictions fallacieuses et honteuses qui lui seront servies », a dit M. Dianté.



« Nous ne lâcherons pas l’affaire et chaque lundi nous allons faire une déposition si l’Etat refuse, nous réitérons », a promis Thiat ce membre mouvement Y en a marre.

A la suite de l’interdiction du marche pacifique qui devait se tenir ce vendredi 08 septembre 2023 à la Place de la nation, le mouvement F24 a organisé une conférence de presse jour pour dénoncer les interdictions répétitives de manifestations. Selon Mamadou Lamine Dianté, c’est la cinquième fois qu’on interdit les marches sur une durée de trois (3) mois sans compter les 25 privations de manifestations. En cela, une demande sera déposée chaque lundi.