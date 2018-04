Internet: avec la 5G, la Chine a un temps d’avance sur les grandes puissances

​Le déploiement de l'internet mobile ultra-rapide, la 5G, pourrait commencer dès la fin de l'année dans certains pays, puis s'étendre dans les années 2020 à 2025. Une étude réalisée pour l'association américaine des opérateurs de télécommunications montre que, dans cette course technologique, c'est la Chine qui est la plus avancée. Devant la Corée du Sud puis les Etats-Unis. Les pays européens comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni arrivent derrière. Des résultats qui seront pris au sérieux par les autorités et par les entreprises du monde entier, car le déploiement de la 5G est un enjeu stratégique et commercial majeur.